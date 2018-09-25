Видео ответило на вопрос, как на Наставников «Поло» лёг на крышу на трамвайных путях

«Как?» – этот вопрос часто возникает у «зрителей», наблюдающих последствия ДТП. Точный ответ может дать видео, как в случае с аварией, произошедшей накануне, 24 сентября, на пересечении проспекта Наставников и Ленской улицы.

Перекрёсток не поделили «Шевроле Кобальт» и «Фольксваген Поло». Второй перевернулся на крышу прямо на трамвайных путях и пешеходном переходе. Как произошло столкновение и почему «Поло» потерял равновесие, демонстрирует запись камеры видеонаблюдения Транспортной концессионной компании, запустившей частный трамвай «Чижик».

На записи видно, что «Шевроле» выезжает на перекрёсток под мигающий зелёный, а столкновение происходит, когда на дальнем светофоре уже горит верхний сигнал, то есть красный.

Очевидцы достали водителя из опрокинувшегося «Фольксвагена», никто не пострадал, сообщает «Мегаполис».

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают особенность этого места, которая, впрочем, не имеет значения, если кто-то несётся на красный.

«Забор очень высокий», – пишет Илья. «Ехал, видел, как белый взлетел эффектно, – рассказывает Олег. – Виноваты заборы, там ничего не видно, если левый поворот или разворот делаешь». «Когда поворачиваешь на Ленскую налево, приходится чуть ли не перекрестившись выезжать, видимость почти отсутствует, – вторит Антон. – Вот и очередная жертва».