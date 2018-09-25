Смольный продлит срок жизни летним кафе и разрешит им стать больше

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) разработал поправки в правила размещения летних кафе. Как следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Смольного, чиновники готовы освободить сезонные веранды от обязанности соответствовать предельным параметрам (площадь не более 18 кв. м, высота – 4 м, а площадь предназначенного для их размещения земельного участка – 30 кв. м).

Как пояснили в КИО 25 сентября, такие требования часто не позволяли предпринимателям согласовать летнее кафе. Как сообщала «Фонтанка», выход за параметры нередко становился причиной их демонтажа.

Кроме того, летним кафе на месяц продлят срок жизни. Если сейчас они могут работать с 1 мая по 30 сентября, то в случае внесения поправок смогут стоять с 15 апреля по 10 октября. Наконец, чиновники решили продлить срок актуализации информации по нестационарным торговым объектам с шести месяцев до года. Это означает, что одобрение органов власти на внесение схему размещения НТО будет действовать в течение этого срока.