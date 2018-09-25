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25.09.2018 12:28
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Квартира в зачет. Как это?

Приобрести новую квартиру с использованием средств от продажи имеющейся – это новая удобная программа «Квартира в зачет» от «Петербургской Недвижимости». Как работает предложение, как проходит сделка и в чем преимущества? Отвечаем на самые популярные вопросы

Квартира в зачет. Как это?

pixabay.com

«Квартира в зачет» – это как?

Все просто. Объясним на автомобилях: многие салоны сейчас предлагают воспользоваться схемой «трейд-ин», когда вы свой старый автомобиль сдаете при покупке нового и доплачиваете оставшуюся сумму. Квартира в зачет – то же самое. «Петербургская Недвижимость» учитывает стоимость вашей квартиры при покупке новой в строящемся доме. Действует программа на объекты компании Setl City, которые «Петербургская Недвижимость» реализует на эксклюзивных условиях.

Что нужно, чтобы воспользоваться программой?

Квартира на вторичном рынке в Санкт-Петербурге, 20% стоимости первой квартиры на первый взнос и желание купить новую квартиру.

Как все происходит?

Пройдемся по пунктам.

1. Вы обращаетесь к менеджерам «Петербургской Недвижимости», которые помогут вам сориентироваться в рынке строящегося жилья и выбрать интересный объект. Сообщаете, что у вас есть квартира, и вы хотели бы ее продать.

2. С вами начинает работать специалист агентства «Петербургская Недвижимость», который занимается исключительно вторичным рынком жилья. Агент вместе с вами смотрит квартиру и проводит оценку стоимости: за сколько ее можно продать, учитывая особенности, местоположение, конкуренцию, ситуацию на рынке и так далее.

3. По результатам оценки, вы подписываете договор на продажу квартиры агентством «Петербургская Недвижимость».

4. Параллельно вы выбираете свою новую квартиру в строящемся доме с менеджером компании.

5. Далее вы заключаете Договор долевого участия. Квартира бронируется на 7 рабочих дней (сумма залога возвращается после проведения сделки). В течение этого времени вы подписываете договор, вносите первоначальный взнос на аккредитив – 20% стоимости.

6. Три месяца дается агентству на продажу квартиры, а еще месяц у вас будет на перечисление средств за новую. Если сумма, которую вы получили от продажи старой квартиры, полностью закрывает остаток по рассрочке, то поздравляем – квартира оплачена. Если же немного не хватает, то у вас еще будет месяц на то, чтобы оформить ипотеку или потребительский кредит. В любом случае специалисты «Петербургской Недвижимости» помогут найти решение.

4. Вот и все. Вы продали старую квартиру и приобрели новую.

То есть клиенту вообще ничего не нужно делать?

Не совсем. Сбор документов и необходимых справок, как и обеспечение доступа агенту для показов квартиры – все-таки зависит от владельцев. В остальном – да: поиск клиентов, реклама, организация показов и согласование условий – работа агента, а подбор квартиры и согласование сделки – менеджера.

Какие еще преимущества?

Услуги агента для покупателей по программе «Квартира в зачет» – бесплатны, то есть вы не платите комиссионные и можете рассчитывать на ту стоимость, которую вам озвучили. Процедура реализована по принципу одного окна. С вами одновременно будут работать специалисты разных подразделений: менеджер брокера «Петербургская Недвижимость» на первичном рынке, риелтор агентства – на вторичном, а также менеджер по ипотечному кредитованию, если это необходимо. Еще важно, что вы покупаете квартиру уже сейчас: выбираете среди большого количества предложений и по текущей цене. Часто самостоятельная продажа квартиры на вторичном рынке затягивается на долгий срок. За это время понравившийся вам вариант может в лучшем случае подорожать, в худшем – ту самую квартиру купит кто-то другой. Здесь вы фиксируете стоимость и приобретаете квартиру, не дожидаясь продажи предыдущей. При этом предложение доступно – первый взнос от 20%. Также вам становятся доступны бесплатные услуги «Петербургской Недвижимости»:  регистрация собственности, консультации по получению налогового вычета, рефинансирование ипотеки, услуга по полной меблировке квартиры и консультации юриста.

А можно пример?

Конечно. Представьте, что у вас есть квартира-студия, которую можно продать за 2,5 млн рублей. Взамен вы выбираете новую, более просторную квартиру востребованного евроформата с кухней-гостиной. Ее стоимость – 3,9 млн рублей. Первый взнос составит 780 000 рублей. Оставшиеся 3,12 млн рублей оформляем по зачету: учитывая стоимость вашей старой квартиры, нужно доплатить всего 620 000 рублей. На эту сумму вы можете оформить ипотеку или потребительский кредит с комфортным ежемесячным платежом или же добавить из собственных средств.

Теперь то же самое, но на цифрах:

Есть: квартира-студия, площадью 25 кв.м.

Покупаем: новую двухкомнатную квартиру евроформата, площадью 38,4 кв. м.

Схема «Квартира в зачет»:

3,9 млн – 780 000 (первый взнос) = 3,12 млн рублей.

После продажи квартиры на вторичном рынке: 3,12 млн – 2,5 млн = 620 000 рублей – остаток, который вы можете оплатить самостоятельно или с помощью кредитных средств.

На самом деле все ситуации индивидуальны и для каждого случая может быть свое уникальное решение. Обратитесь в «Петербургскую Недвижимость», и мы вместе найдем подходящее вам решение.

 

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