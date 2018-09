Израильские болельщики устроили массовую драку на баскетбольном матче. Их утихомирили слезоточивым газом

Крайне редкое для баскетбольных матчей происшествие случилось в четвертьфинале квалификации Евролиги «Спироу» (Бельгия) – «Хапоэль» (Израиль) в бельгийском Шарлеруа. Болельщики израильского клуба устроили массовую драку с использованием кресел и других подручных предметов.

Потасовка началась с того, что игрок «Хапоэля» в минувший понедельник, 24 сентября, в ходе игрового момента неумышленно налетел на бельгийского зрителя (зрительские места расположены почти впритык к спортивной площадке). Бельгиец грубо оттолкнул спортсмена. Израильские фанаты оказались недовольны его поведением и начали драку. В ход пошло все, что попадалось под руку.

Hapoel Tel Aviv fans started throwing chairs to Spirou Charleroi fans and stewards in the middle of the BCL game last night.

The game was suspended for half hour.

Hapoel lost and is out of the competition pic.twitter.com/iW2qcbz0cO

