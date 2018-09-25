Министры транспорта России и Финляндии обсудят в Хельсинки «умный» транспорт

В среду, 26 сентября, в составе российской делегации, которую возглавит премьер-министр России Дмитрий Медведев, в Хельсинки приедет и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Как сообщает 25 сентября министерство транспорта и коммуникаций Финляндии, Дитрих встретится со своей финской коллегой Анне Бернер. В ходе двусторонних переговоров они обсудят вопросы в сфере гражданской авиации, автомобильного движения и железнодорожных перевозок. Кроме того, в повестке также обозначены проекты развития «умного» транспорта и логистики.

Напомним, что Россия и Финляндия активно сотрудничают в развитии интеллектуального транспорта, в частности, страны работают над созданием «умного» коридора Хельсинки — Петербург. Предполагается, что в будущем он сможет даже принимать беспилотники.