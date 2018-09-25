На Васильевском парень заступился за девушку. Он получил ножом в сердце от условно освобожденного пару недель назад

Следственный комитет разыскивает за убийство мужчину, которому буквально на днях изменили изоляцию на условное наказание. Подозреваемый отбывал за серию имущественных преступлений, а выйдя, тут же убил молодого петербуржца. «Фонтанка» выяснила, что парень получил смертельное ранение в парадной на Васильевском, когда заступился за соседку.

По информации нашего издания, на АЗС Васильевского острова и в магазинах района полицейские расклеили листовки с фотографией 26-летнего Алексея Ковальского. Его заочно обвинили в убийстве молодого человека, совершенном 16 сентября этого года.

Тело 26-летнего жителя дома 93 по 14-линии Васильевского острова полицейские обнаружили около трех часов ночи. С ранением от ножа в область сердца его госпитализировали в Покровскую больницу, однако врачи не смогли спасти петербуржца.

Конфликт с Ковальским произошел не просто, как принято писать в постановлении о возбуждении уголовного дела, «… во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений…». Как стало известно нашему изданию, молодой человек услышал крики и вышел на лестничную площадку, где увидел, как Ковальский пристает к соседке. Между ними возникла потасовка, закончившаяся убийством.

Важно еще и то, что Ковальский освободился из колонии условно-досрочно вечером 4 сентября с типичной формулировкой – «как прочно вставший на путь исправления». А к утру 16 сентября уже оказался в розыске. До этого он отбывал за кражи, мошенничество, грабеж, умышленное уничтожение чужого имущества и оскорбление полицейского.