Участница Pussy Riot рассказала о слежке в Берлине за ней и отравленным Верзиловым

Участница российской панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что за ней и ее супругом, якобы отравленным в Москве издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым в Берлине, возможно, ведется слежка российскими спецлужбами. Полиция Германии взяла пару под свою защиту.

«С субботы, 22 сентября, мы заметили наружную слежку за нами в Берлине», – написала 25 сентября в Facebook Надежда Толоконникова.

По ее словам, два человека, которые якобы следят за ней и Петром Верзиловым, «по внешнему виду напоминают» сотрудников российских спецслужб. Они караулили возле больницы, а также фотографировали участницу Pussy Riot в магазине во время покупки нижнего белья. После этого, по словам Толоконниковой, на одном из российских телеканалов вышел «мерзотный репортаж» о том, как она ходит по магазинам в то время, как ее супруг лежит с отравлением.

Ситуацию тем временем взяли под контроль правоохранительные органы Германии.

«Полиция расследует возможные связи организовавших наружку и теми, кто, вероятно, мог заказать отравление Пети», – указывает Толоконникова.

Слежка, как настаивает оппозиционерка, была организована также за другом и коллегой Верзилова по расследованию убийства журналистов в ЦАР Хантером Хини.

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова госпитализировали в Москве 11 сентября, когда он начал терять зрение, способность говорить и двигаться. 13-го числа московские медики сообщили о предынсультном состоянии Верзилова, вскоре его перевезли в госпиталь в Берлин. 18 сентября немецкие врачи подтвердили подозрение на отравление. По данным «Новой газеты», в день отравления Верзилов должен был получить материалы из ЦАР по убийству российских журналистов. Вчера стало известно, что адвокат Петра Верзилова потребовал от СК провести расследование отравления своего подзащитного.