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Общество
25.09.2018 12:40
Печать

Versus Battle переедет в другой бар на Лиговском. Но не сразу

Для съёмки рэп-баттлов Versus Battle найдут новую площадку на Лиговском проспекте, 50. Об этом «Фонтанке» рассказал организатор движения Александр Тимарцев, больше известный как Ресторатор.

«Через несколько недель мы объявим о том, где будут сниматься новые выпуски. У нас в запасе есть отснятые баттлы, они будут выкладываться, несмотря на закрытие «1703». Материалов у нас на 4 месяца. Пока что мы хотим посидеть, попить чай. О причинах закрытия ничего сказать не могу», – рассказал Тимарцев.

Ранее свои дуэли рэперы проводили в баре «1703», который закрылся 24 сентября. За несколько дней до закрытия заведения YouTube заблокировал  канал баттл-площадки, но спустя несколько часов администрация видеохостинга сняла все ограничения.

На YouTube-канал Versus Battle подписано 4,3 млн человек, за 5 лет существования он набрал 616 млн просмотров. Самый популярный баттл между рэперами Oxxxymiron и Johnyboy посмотрело 44 млн человек, а третий по популярности поединок между Oxxxymiron и Славой КППС попал в поле зрения федеральных каналов. «Фонтанка» подробно писала о том, кто и как зарабатывает на баттлах в России.

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