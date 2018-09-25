Более 2600 петербуржцев призовут в армию осенью. Кампания стартует 1 октября

Более двух тысяч петербуржцев призовут в армию в осенний призыв 2018 года, который начнется с 1 октября.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на заседании городского правительства 25 сентября принят проект постановления о призыве на военную службу. В период осенней кампании в войска намерены направить 2620 призывников, из них 1641 человек будут служить в режимных частях.

У 524 призывников – высшее образование.

Сборный пункт будет организован на Загородном проспекте, 54.

По итогам весеннего призыва на службу призвано 2725 человек. Альтернативную службу проходят 33 из них.