Абрамович продает «Челси» за 3 млрд фунтов

Российский миллиардер Роман Абрамович все-таки готов продать футбольный клуб «Челси». Вопреки ранее появившимся опровержениям, на этом 25 сентября настаивает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По данным издания, бывший губернатор Чукотки намерен получить от продажи футбольной команды не менее 3 млрд фунтов.

Желание избавиться от «Челси» связано с попыткой уберечь активы от возможных американских санкций.

Ранее сообщалось, что для совершения сделки Абрамович нанял инвестиционный банк Raice Group. Тем не менее источники в «Челси» заявили, что российский предприниматель «не думает о продаже клуба». Известно, что еще недавно Абрамович отказался продать клуб британскому бизнесмену Джеймсу Рэтклиффу за 2 млрд фунтов. Впрочем, в данном случае, возможно, дело было как раз в недостаточно высоком предложении.

Напомним, Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году еще будучи губернатором Чукотки за 140 миллионов фунтов. При нем клуб превратился из середняка в одну из самых успешных команд мира начала 21 века. На счету лондонцев пять побед в чемпионате Англии, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лига чемпионов и Лига Европы (всего 17 трофеев). По оценкам Daily Mail, за 14 лет (с 2003 по 2017 года) Абрамович вложил в «Челси» около 3,8 млрд фунтов. Наибольшую сумму, 2,4 млрд фунтов «Челси» потратил на выплату зарплат футболистам и сотрудникам клуба. Еще 806 млн фунтов ушло на покупку новых игроков, а 71 млн фунтов — на компенсации уволенным тренерам.