18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +10
$ 65.82р
77.38р
14:58 25.09.2018
Расширенный поиск

Спорт
25.09.2018 12:27
Печать

Абрамович продает «Челси» за 3 млрд фунтов

Российский миллиардер Роман Абрамович все-таки готов продать футбольный клуб «Челси». Вопреки ранее появившимся опровержениям, на этом 25 сентября настаивает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По данным издания, бывший губернатор Чукотки намерен получить от продажи футбольной команды не менее 3 млрд фунтов.

Желание избавиться от «Челси» связано с попыткой уберечь активы от возможных американских санкций.

Ранее сообщалось, что для совершения сделки Абрамович нанял инвестиционный банк Raice Group. Тем не менее источники в «Челси» заявили, что российский предприниматель «не думает о продаже клуба». Известно, что еще недавно Абрамович отказался продать клуб британскому бизнесмену Джеймсу Рэтклиффу за 2 млрд фунтов. Впрочем, в данном случае, возможно, дело было как раз в недостаточно высоком предложении.

Напомним, Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году еще будучи губернатором Чукотки за 140 миллионов фунтов. При нем клуб превратился из середняка в одну из самых успешных команд мира начала 21 века. На счету лондонцев пять побед в чемпионате Англии, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лига чемпионов и Лига Европы (всего 17 трофеев). По оценкам Daily Mail, за 14 лет (с 2003 по 2017 года) Абрамович вложил в «Челси» около 3,8 млрд фунтов. Наибольшую сумму, 2,4 млрд фунтов «Челси» потратил на выплату зарплат футболистам и сотрудникам клуба. Еще 806 млн фунтов ушло на покупку новых игроков, а 71 млн фунтов — на компенсации уволенным тренерам.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.09.2018 14:41

Аэрофлот получил пятидесятый российский самолет Superjet 100

Аэрофлот получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Superjet 100 (SSJ100). Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
25.09.2018 14:40

Россети мобилизуют силы и средства семи регионов Северо-Запада для учений в Карелии

В республике 1 октября стартуют масштабные учения энергетиков при поддержке правительства региона
ГК «Полис Групп»
25.09.2018 13:24

Дома 1-2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» готовы на 50%

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» рядом с Юнтоловским лесопарком и метро «Комендантский проспект».
АО «Строительный трест»
25.09.2018 10:57

«Строительный трест» ввел в эксплуатацию МФК GRANI на Петроградской стороне

ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса бизнес-класса GRANI, расположенного на пересечении улиц Большая Зеленина и Корпусная в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
«Главстрой-СПб»
25.09.2018 10:51

ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в топ-5 крупнейших российских КОТ

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает о том, что ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в пятерку крупнейших проектов комплексного освоения территорий в России. Соответствующее исследование проведено порталом «Единый реестр застройщиков» на основе анализа базы проектных деклараций.
Setl Group
24.09.2018 12:36

Setl Group поднялся на 45 пунктов в рейтинге крупнейших компаний от РБК

Холдинг Setl Group улучшил свою позицию в рейтинге 500 крупнейших компаний России, подготовленном РБК. По итогам прошлого года, выручка компании увеличилась на 62% и составила 99,7 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 35% до 7,9 млрд, что позволило Setl Group подняться в рейтинге на 45 пунктов.
предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
21.09.2018 17:17

«Петербургская Недвижимость» устроила театрализованную премьеру элитного жк Stockholm

20 сентября прошла премьера дома премиум-класса Stockholm, расположенного напротив Елагина острова. Гостей удивляли иммерсивными мини-спектаклями, театральными чтениями, выставкой премиальных автомобилей Volvo и изысканным фуршетом – все отвечало современному европейскому стилю комплекса.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
21.09.2018 16:18

Инвестиционная конференция объединила энергетиков, бизнес и власть

20 сентября в Архангельске прошла третья Региональная инвестиционная энергетическая конференция, организованная ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), при поддержке АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Правительства Архангельской области
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
21.09.2018 15:56

Новый партнер «Гавани капитанов»

ТрансКапиталБанк аккредитовал жилые комплексы квартала «Гавань капитанов» от ГК «Лидер Групп».
21.09.2018 15:54

26 сентября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «ЖКХ Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Как бороться с должниками»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.09.2018 15:27

Специальные цены на все квартиры 1-го этажа в ЖК «Образцовый квартал 3»

Теперь поклонникам малоэтажек станет проще приобрести квартиру своей мечты в экологически чистом районе Санкт-Петербурга. В новом ЖК «Образцовый квартал 3» в Пушкине стартовала акция*
ГК «Эталон»
21.09.2018 13:33

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус в ЖК «Самоцветы»

Группа «Эталон» в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию последний жилой корпус в ЖК «Самоцветы», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 6, строение 1.