Finnair вошёл в список лучших глобальных авиаперевозчиков

Международная ассоциация по изучению пассажирских перевозок APEX назвала лучшие мировые авиакомпании. Высший рейтинг «Пять звёзд» в категории «Глобальная авиалиния» получили 25 компаний, это 9% всех воздушных перевозчиков мира.

Впервые 5 звёзд от APEX получила и финская компания Finnair. В рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax у неё 4 звезды.

Finnair летает из домашнего аэропорта Хельсинки-Вантаа более чем по 100 направлениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США, Европе и на Ближнем Востоке. Пассажиропоток авиакомпании составляет около 12 млн человек. В России Finnair осуществляет полеты из пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Казани.

В ТОП-25 авиакомпаний мира, по данным APEX, также вошли «Аэрофлот», Air Canada, Air New Zealand, All Nippon Airways, American Airlines, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, EVA Airr, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Korean Air, LATAM Airlines, Lufthansa, Qantas Airways, Singapore Airlines, Qatar Airways, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines и Virgin Atlantic.

Рейтинг APEX Official Airline Rating основан исключительно на проверенных отзывах пассажиров. Для оценки любой из 470 компаний, участвовавших в исследовании, от путешественников требовалось подтвердить, что они совершили перелет по конкретному маршруту с указанным перевозчиком, а также предоставить данные о своей геолокации с помощью мобильных устройств.