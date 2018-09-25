Развязку КАД в Мурино планируют построить в 2020 году. Путепровод-долгострой в Гатчине уже готов

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области отчитывается о ходе работ на нескольких крупных объектах. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба комитета.

До конца года ГКУ «Ленавтодор» намерено объявить конкурс на строительство обхода Мурино в створе Гражданского проспекта стоимостью почти 8 миллиардов рублей. Основа обхода — развязка с КАД — должна быть построена до середины 2020 года. Стоимость строительства — 775 миллионов рублей. В настоящее время на площадке строительства развязки с КАД начались работы по выносу электрических сетей и переустройству канализации. Об этом на встрече с председателем комитета Юрием Запалатским рассказали представители компании-подрядчика «АО «ПО «Возрождение».

Параллельно ведётся подготовка к выполнению собственно дорожной части госконтракта: устраивается основание съездов, примыкающих к кольцевой дороге со стороны Мурино и Санкт-Петербурга соответственно.

«Подрядчик подтвердил готовность выполнить работ на сумму в 115 миллионов рублей, что укладывается в объём финансирования объекта на этот год. Контролировать выполнение будут специалисты Ленавтодора», – рассказал глава КДХ.

Кроме того, определены сроки ввода в эксплуатацию путепроводов-долгостроев в Гатчине и Выборгском районе области.

Путепровод в Гатчине полностью готов – завершено возведение подъездного пути со стороны Киевского шоссе. Рабочее движение по виадуку было открыто в прошлом году. Процесс тормозили судебные дела о выкупе частных земельных участков. Весь пакет разрешительной документации планируется получить до 10 октября.

В начале октября откроется движение по путепроводу у перегона Таммисуо — Гвардейское в Выборгском районе, а сам объект, как предполагается, будет введён в эксплуатацию до 10 ноября. Соседний путепровод, на перегоне Выборг — Таммисуо, открытый в августе, должен получить заключение о соответствии проекту строительства до 30 ноября.