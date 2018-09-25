После ареста обвиняемого в шпионаже в парламенте Норвегии поменяют принтеры. Россиянин мог использовать устройства для получения данных

На девяти принтерах в парламенте Норвегии после ареста сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева появились надписи «Не использовать». Именно через эти устройства, сообщают 25 сентября норвежские СМИ, «шпион» мог получить необходимые ему данные.

О запрете на использование и грядущей смене всех принтеров в парламенте сообщает издание Verdens Gang. Сейчас следствие устанавливает, мог ли Бочкарев установить в здании подслушивающие устройства и как именно он собирал информацию. Издание приводит мнение специалиста из IT-индустрии: принтеры имеют жесткий диск, который хранит информацию об используемых документах. С определенными знаниями и программным обеспечением получить из него данные не составит труда.

Бочкарев отрицает все обвинения. Его задержали в аэропорту Осло 21 сентября после семинара, посвященного оцифровке данных. Якобы россиянин вел себя «подозрительно». Он арестован на две недели по обвинению в шпионаже. В российском МИДе подтвердили, что Бочкарев трудится в Совфеде, он отвечает за сайт верхней палаты парламента. Дело внешнеполитическое ведомство называет «фальшивым» и обещает не оставлять «без последствий».