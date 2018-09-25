Новый губернатор Владимирской области предложил предшественнице Орловой отправиться на «историческую родину»

Победивший во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области Владимир Сипягин посоветовал своей конкурентке от партии власти, бывшему главе субъекта Светлане Орловой, покинуть регион.

«У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте (Орлова родилась в Еврейской автономной области. — Прим. ред.), и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации, исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором», – заявил 25 сентября Сипягин в интервью РБК.

При этом новый глава региона от ЛДПР посочувствовал проигравшей второй тур конкурентке, отметив, что ей «сейчас непросто». По словам Сипягина, он намерен провести аудит наследия своей предшественницы.

Напомним, что 48-летний Сипягин сам не является уроженцем Владимирской области, которую он будет возглавлять. Он родился на Украине, в городе Харькове.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЛДПР и КПРФ ждут санкции после победы на региональных выборах. Представители партии Владимира Жириновского смогли одержать верх в Хабаровском крае и Владимирской области.