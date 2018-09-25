Группа «Аэрофлот» увеличила объем перевозок на 10% за восемь месяцев

Группа «Аэрофлот» (объединяет компании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора») в январе – августе 2018 года перевезла 36,8 млн пассажиров, что на 9,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в отчете, опубликованном 25 сентября. Только в августе группа обслужила 6 млн человек, что на 14% больше, чем годом ранее.

При этом только авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки за восемь месяцев на 7,7%, до 23,5 млн пассажиров. В августе ее услугами воспользовались 3,6 млн человек, что на 11,7% больше, чем в августе прошлого года.

Несмотря на рост числа пассажиров, загрузка кресел по итогам восьми месяцев незначительно сократилась. По группе в целом показатель составил 83,3% (-0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), по авиакомпании «Аэрофлот» – снизился на 1,5%, до 81,1%.

Зато только в августе уровень загрузки улучшился как по всей группе (+ 1,3%, до 91,3%), так и по авиакомпании «Аэрофлот» (на 1,3%, до 89,4%).

В августе группа ввела в эксплуатацию шесть самолетов: два Boeing 737-800 и четыре SSJ100. По состоянию на конец месяца парк группы насчитывал 358 воздушных судов.