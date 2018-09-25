Участник строительства Большого адронного коллайдера получил компенсацию за незаконное следствие. Моральные потери физика оценили в 15 тысяч рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу физика-ядерщика Ильи Кудряшова, одного из создателей Большого адронного коллайдера, и пилота Ромаза Шермардини компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Истцы просили по три миллиона, но получили по 15 тысяч рублей.

Как сообщает издание Znak.com, итогами заседания 25 сентября истцы остались недовольны и намерены подавать жалобу. Адвокат Кудряшова назвал решение «смехотворным». «Это выглядит как какая-то шутка в адрес принципов справедливости и гуманности», – цитирует издание защитника Дмитрия Панова.

В исковом заявлении Кудряшов и Шермардини требовали по три миллиона рублей. В 2015 году их обвинили в угоне самолета с аэродрома ДОСААФ в Ишиме, который на самом деле физик купил. Их задержали в Москве, уголовное дело по статье «Угон воздушного судна» возбудило Уральское следственное управление на транспорте СК РФ. Оно было закрыто в июле 2016 года в связи с отсутствием состава преступления. За время следствия Кудряшову, преподавателю МГУ, несколько раз приходилось летать в Свердловскую область. Его счета, пишет Znak.com, были арестованы, а зарплата автоматически списывалась. «Питался Кудряшов за счет студентов. Доходило до смешного — они приносили ему на лекции конфеты, баранки, бутерброды с чаем. Жил он у себя в лаборатории», – рассказал адвокат. Летчик-инструктор Ромаз Шермардини из-за уголовного преследования понес репутационные потери.

Защитник также отметил, что суд оказался к истцам благосклонней, чем прокуратура – в ведомстве сочли, что хватило бы и по 10 тысяч рублей компенсации.