Россети мобилизуют силы и средства семи регионов Северо-Запада для учений в Карелии

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

В республике 1 октября стартуют масштабные учения энергетиков при поддержке правительства региона.

В течение трёх месяцев в 12 районах республики специалисты семи филиалов МРСК Северо-Запада (входит в ГК ПАО «Россети») будут на практике выполнять комплекс мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей.

В ходе учений запланировано выполнение практических работ по расчистке и расширению трасс воздушных линий электропередачи, замене неизолированного провода на СИП.

«Учения – это совершенно новый подход к решению сложных вопросов, связанных с обеспечением стабильного функционирования электросетевой инфраструктуры, – говорит руководитель филиала «Карелэнерго» Алексей Селютин. – Это не первый случай, когда филиалы объединяются в период ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений».

Работы будут проводиться в непростых погодных условиях – это и по-осеннему проливные дожди, и ветер, и снег.

Объемы работ колоссальные, впереди у бригад – три месяца напряженного труда. Но в Карелию направляются настоящие профессионалы, которым под силу поставленные задачи.

Цель учений – это не только отработка слаженности в работе филиалов МРСК Северо-Запада, но и укрепление взаимодействия энергетиков с Правительством Республики Карелия, подразделениями МЧС России, местным самоуправлением, подрядными организациями, лесозаготовителями, лесопользователями и дорожниками.

«Важное значение имеет наше конструктивное взаимодействие с правительством республики, – подчеркивает Алексей Селютин. – Глава Республики Карелия с особым вниманием относится к проблематике энергетической отрасли. Поэтому «Карелэнерго» видит в лице правительства надежного союзника, готового оказать серьезную поддержку энергетикам. Содействие органов исполнительной власти в значительной мере окажет положительное влияние на ход учений в Карелии».

Общий вклад в повышение надежности энергоснабжения жителей республики станет новым импульсом в развитии всей энергосистемы региона.

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