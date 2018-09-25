ГАТИ Петербурга оштрафовала энергетиков, университет и строителя трассы М-11

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях за прошедшую неделю начислила организациям штрафы на сумму 4 миллиона 340 тысяч рублей – за нарушение правил благоустройства. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГАТИ.

Так, по полмиллиона должны заплатить Санкт-Петербургский политехнический университет и АО «ПО «Возрождение». Первый не исполнил обязанности по текущему и капитальному ремонту фасадов здания на Новороссийской улице, второе нарушило схему организации дорожного движения при работах по содержанию автомобильных дорог в Колпино на Соборной улице.

Штрафы по 300 тысяч рублей наложены на три организации. Итало-турецкая компания «Идж Ичташ Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети», занимающаяся строительством платной трассы М-11, не оформила орден ГАТИ – на восстановление благоустройства после земляных работ на инженерных сетях, выполняемых подрядной организацией ООО «Сигма» на Штурманской улице в Авиагородке и на расположенной неподалёку, вдоль КАД, Рейсовой улице. ООО «Союз-Строй Инвест» также не получило ордер ГАТИ до начала работ по размещению временного въезда-выезда на Пулковском шоссе. ПАО «Ленэнерго» на улице Салова самовольно провело земляные работы, связанные со строительством инженерных сетей: не было ни ограждения, ни информационного щита. Кроме того, компания не оформила ордер ГАТИ на ремонт покрытий на Лиговском проспекте, 261.

ООО «Байконур» оштрафовано на 200 тысяч рублей. На Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе компания не восстановила асфальтобетонное покрытие тротуара, нарушенное в результате самовольного производства работ, и не выставила информационный щит.

Также ГАТИ выявила нарушение культуры производства при работах по электроснабжению светофорного объекта на улице Руставели, 2, у пересечения с Пискарёвским проспектом – ООО «А-Проект» не обеспечило безопасный проход пешеходов, и ограждение не соответствовало требованиям правил благоустройства. В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.