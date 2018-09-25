У украинских военных вновь взорвался отечественный миномёт "Молот". Прилетело трём бойцам

В результате взрыва миномета "Молот" в 72-й отдельной мотострелковой бригаде ВС Украины пострадали три человека. Об этом пишет 25 сентября украинская пресса.

"Действительно произошел такой случай. Предварительно трое раненых. Жить будут", – сообщил агентству УНН источник в бригаде.

В пресс-службе Объединенных сил изданию сообщили о том, что по данному инциденту "сейчас проводится расследование, детали будут позже".

Ранее 25 сентября о том, что в Вооруженных силах Украины взорвался очередной миномет "Молот", сообщили украинские правозащитники.

Информагентство напоминает, что 6 июля 2018 года в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений по боевой стрельбе на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова сообщила в Facebook, что причиной трагедии стал взрыв именно миномета "Молот".