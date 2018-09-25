В России ввели уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров
Госдума 25 сентября в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей, которые находятся в предпенсионном возрасте.
Теперь в Уголовном кодексе РФ появится новая статья – «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». За необоснованное сокращение или отказ в предоставлении рабочего места человеку, достигшему предпенсионного возраста, теперь придется заплатить штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, за подобное преступление может грозить наказание в 360 часов обязательных работ.
В начале сентября президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Ранее за введение ответственности за увольнение предпенсионеров высказались российский вице-премьер Татьяна Голикова, прокурор Юрий Чайка и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Напомним, что под предпенсионным возрастом в России понимается «возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».
Справка:
Напомним, в первом чтении поправки президента РФ депутаты приняли 13 сентября. Законопроект 6 сентября внес в Госдуму Владимир Путин. 29 августа глава государства выступил с обращением к россиянам по вопросу пенсионной реформы и пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда».