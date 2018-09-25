На «Торфяновке» с начала года изъяли 835 кг санкционки из Финляндии

Таможенный пост «Торфяновка» на границе с Финляндией подсчитал, сколько продуктов питания было конфисковано у туристов с начала 2018 года.

По данным пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, в Россию не попали 428 кг готовой молочной и мясной продукции и 407 кг рыбы.

«Запрещенные к ввозу товары (так называемые санкционные) общим весом 834,7 килограмма были изъяты и уничтожены», – отчитались в СЗТУ.

Как отмечают в ведомстве, число случаев нарушения таможенных правил выросло в 2018 году. Помимо продуктов, россияне везут контрабандой коммерческие партии продукции под видом товаров для личного пользования: электрические модули, блоки питания, оборудование, части мебели, гильзы, косметические средства, одежду, обувь, новые автомобильные покрышки, автомобильные запчасти, сигареты, телевизоры, сотовые телефоны, предметы посуды, каталоги и рекламную продукцию.

МАПП «Торфяновка» – один из самых загруженных пунктов пропуска на российско-финской границе. С начала года через него проследовали почти полтора миллиона человек, 14,5 тысячи автобусов и 575 тысяч легковых автомобилей.