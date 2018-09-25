На Октябрьской набережной догорает пилорама. Пожар начался на фабрике по производству бумаги

Пожар по повышенному номеру сложности тушат спасатели в Невском районе Петербурга утром 25 сентября. На территории завода по производству бумаги загорелась пилорама.

Как сообщает региональное управление МЧС, огонь на пилораме вспыхнул в половине одиннадцатого утра. После того, как спасатели приехали к 54 дому по Октябрьской набережной, возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1бис. Огонь занял площадь в 50 квадратных метров. К 11 часам пламя было локализовано. На месте заканчивают работу 40 пожарных.