Примсоцбанк приглашает предпринимателей на семинар по финансовой господдержке

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Примсоцбанк приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре «Реализация банком государственных программ финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», который состоится 3 октября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Константин Александрович Добренко, директор филиала ПАО СКБ «Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге, расскажет посетителям мероприятия о существующих программах поддержки МСБ и их реализации силами Банка. Будут затронуты условия льготных программ кредитования Корпорации МСП и Минэкономразвития России, существующие требования к заёмщикам для участия в них, а также основные ошибки бизнеса, затрудняющие получение кредитов, и способы их решения.

Семинар пройдёт:

3 октября 2018 года, в 11:30

по адресу: г. С-Петербург, ул. Садовая, 40, конференц-зал Банка.

Участие в мероприятии бесплатное, заявку на участие можно оставить на сайте банка, а также по телефонам: +7-960-287-73-56; +7 911-704-74-77.

Справка:

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 91 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.