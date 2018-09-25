«Во многом остаётся отсталой, полуфеодальной». Глава ФАС оценил экономику российских регионов

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной. Об этом он 25 сентября заявил в интервью газете «Коммерсантъ», отвечая на вопрос о цели принятия национального плана развития конкуренции.

«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет», — отметил он. По его словам, «конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит».

Игорь Артемьев добавил, что в России рассчитывают реализовать опыт Кореи и Японии, где демонополизация дала скачок в экономике. Он добавил, что госкорпорации и естественные монополии нужно переводить в другой режим, а во многих случаях – разделять, но для этого нужно принять базовые программы.

В декабре 2017 президент Владимир Путин утвердил национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы. Главные его принципы — сокращение доли госсектора, равенство условий и свобод экономической деятельности, направление госинвестиций на развитие конкуренции.