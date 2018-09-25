«Строительный трест» ввел в эксплуатацию МФК GRANI на Петроградской стороне

АО «Строительный трест»

ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса бизнес-класса GRANI, расположенного на пересечении улиц Большая Зеленина и Корпусная в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Общая площадь МФК составляет 32,8 тыс. кв. м. В его состав входит два бизнес-центра класса В+, корпус на 57 апартаментов, а также подземный двухуровневый паркинг на 234 машино-места. В бизнес-центрах расположены офисы от 30 до 210 кв. м, в апарт-комплексе также разместится фитнес-центр площадью 1,4 тыс. кв. м. Высотность МФК составляет от четырех до восьми этажей. В местах общего пользования выполнена авторская отделка, а территория комплекса благоустроена по эксклюзивному проекту с элементами ландшафтного дизайна и японским садом камней на кровле спортивного сооружения.

Для каждого бизнес-центра, фасады которых выходят на улицы Б. Зеленина и Корпусная, предусмотрена отдельная входная группа со стойкой ресепшн и системой контроля доступа. На первых этажах располагаются коммерческие помещения от 60 до 120 кв. м.

Третий корпус, занимающий пространство между бизнес-центрами, включает в себя 57 апартаментов площадью от 36 до 117 кв. м с нестандартными планировочными решениями, мансардными окнами и балконами.

«МФК GRANI – один из самых необычных объектов «Строительного треста», созданный для людей с активной жизненной позицией и неординарным взглядом на мир. Мы стремились создать комплекс, в котором люди смогут жить, работать и отдыхать, находясь в исторической части города. По уровню продаж мы видим, что цель достигнута. На сегодняшний день в комплексе продано 60% апартаментов и большая часть офисных площадей», – прокомментировал директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов.

Справка о компании АО «Строительный трест»

МФК GRANI – застройщик ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/