Полтавченко предложил начать отопительный сезон раньше срока

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил начать отопительный сезон до того, как на улице похолодает. Предложение он высказал на заседании правительства 25 сентября.

«Если есть жалобы от жителей, то надо начинать отопительный сезон раньше», – обратился он к главе комитета по энергетике Андрею Бондарчуку.

Также глава города подчеркнул, что доволен, как чиновники подготовились к осенне-зимнему сезону. «Раньше все делалось так, будто шла подготовка к битве. Сейчас мы научились качественно готовиться к этому периоду, давайте не расслабляться», – заметил Полтавченко.

Ранее глава комитета по энергетике сообщил о намерении начать отопительный сезон к концу недели из-за прогнозируемого синоптиками похолодания.