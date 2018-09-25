ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в топ-5 крупнейших российских КОТ

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает о том, что ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в пятерку крупнейших проектов комплексного освоения территорий в России. Соответствующее исследование проведено порталом «Единый реестр застройщиков» на основе анализа базы проектных деклараций.

Жилой комплекс «Северная долина» и новый жилой район «Юнтолово» вошли в топ-5 наиболее масштабных строящихся проектов комплексного освоения территорий в России. Такой вывод сделан по итогам исследования, проведенного порталом «Единый реестр застройщиков». Подсчет данных велся на основе информации из проектных деклараций девелоперов по 128 млн кв. метров возводимого на данный момент жилья.

В своем исследовании аналитики портала учитывали площади строящихся жилых объектов, в проектных декларациях которых была указана информация о наличии договора комплексного освоения территорий.

Первую строчку рейтинга занял ЖК «Северная долина», возводимый компанией «Главстрой – Санкт-Петербург» в Выборгском районе. Общий объем жилых площадей находящихся на стадии строительство здесь составляет 445 тыс. кв. метров. Район «Юнтолово» в Приморском районе занял четвертую строчку рейтинга с показателем в 68,8 тыс. кв. метров.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой – Санкт-Петербург»:

«Спрос на недвижимость в проектах комплексного освоения территорий всегда был высоким. Покупателей квартир в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» привлекает качественное жилье, а также наличие необходимой инфраструктуры. Так, в «Северной долине» уже построены и функционируют пять детских садов и две школы. На территории «Юнтолово» также работает детский сад, а в сентябре здесь свои двери открыла новая большая школа. Тот факт, что наши проекты комплексного освоения территорий постоянно растут и развиваются, привлекает в них покупателей жилья не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов России».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/