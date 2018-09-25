За россиянами присмотрят на китайский манер. Минстрой предложил внедрить в российских городах систему распознавания лиц

Минстрой намерен перенять китайский опыт в вопросе широкого применения системы распознавания лиц в российских городах. Об этом 25 сентября заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Чиновник рассказал, что в российских городах уже достаточно много камер видеонаблюдения, чтобы внедрить программу «умный город». Первые эксперименты пройдут в Москве, сообщает Meduza со ссылкой на «Известия». В какую сумму бюджету обойдется интеграция и обслуживание системы, замминистра не уточнил.

По его словам, система распознавания лиц поможет идентифицировать человека, например, при входе в общественный транспорт и автоматически снять оплату за проезд с его банковского счета. Представители ведомства собираются съездить в Китай, чтобы посмотреть, как подобная система работает там, и привлечь к работе китайскую компанию Huawei.

В сентябре 2017 года в Москве к системе распознавания лиц уже подключили 160 тысяч камер. В марте она заработала в столичной подземке. За несколько месяцев с ее помощью удалось найти девять лиц, находящихся в розыске.