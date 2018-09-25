«Росбалт»: ФСБ ищет источник утечки персональных данных Петрова и Боширова
Спецслужбы намерены установить, как личные данные россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон называет сотрудниками ГРУ и отравителями Скрипалей, попали в прессу.
О начале проверки ФСБ 25 сентября сообщает «Росбалт» со ссылкой на анонимный источник в федеральной службе. Чекисты якобы ищут тех сотрудников МВД РФ, которые продали журналистам (или каким-то другим заинтересованным лицам) анкеты и прочие документы Петрова и Боширова с личными данными. К виновным обещают принять «серьезные меры».
Напомним, ранее «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщила, что Петров и Боширов покупали авиабилеты в Великобританию по заграничным паспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294. Эти номера почти совпадают с данными загранпаспортов граждан, которые указали своим местом жительства штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны – Хорошевское шоссе, 76 Б, в Москве.
Петров и Боширов часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно – Париж. Александр Петров минимум один раз до дела Солсбери бывал в Лондоне – с 28 февраля по 5 марта 2017 года.
Справка:
Прокуратура Великобритании 5 сентября предъявила Руслану Боширову и Александру Петрову обвинение в сговоре с целью убийства экс-разведчика Сергея Скрипаля, попытке убийства его и дочери Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, хранении и использовании отравляющего вещества класса «Новичок». Были опубликованы фотографии обвиняемых и доказательства их путешествия в Солсбери в марте 2018 года. Они утверждают, что ездили в город в туристических целях.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля с дочерью нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает.