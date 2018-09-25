Центр паллиативной помощи в Ольгино вновь принимает пациентов

В поселке Ольгино после ремонта открылся Центр паллиативной помощи. Он предназначен для предоставления временного жилья тяжелобольным детям и их близким, приезжающим из разных регионов страны на лечение в Петербург.

Центр был открыт 7 лет назад при непосредственном участии Санкт-Петербургского Детского хосписа. Помимо медицинских услуг и проживания дети, пациенты онкологических клиник Северной столицы, и их родители получают здесь социальную и психологическую поддержку.

«Сегодня, как и прежде, здесь не только решают вопрос, где остановится перед операцией или после очередного курса химиотерапии. Наши подопечные сами определяют наиболее комфортный для них режим дня, мы ориентируемся на их пожелания при составлении меню и организации досуга», – рассказали в Детском хосписе.

В этом году в течение двух летних месяцев в здании был проведен косметический ремонт: заменена сантехника, появилась благоустроенная территория – теперь на участке есть зона для активного отдыха на свежем воздухе.

Хотя ремонт был сделан в кратчайшие сроки, для маленьких пациентов и их семей открытие паллиативного Центра стало долгожданным праздником. В день открытия была организована оригинальная фото-зона, установлен надувной батут, а клоуны с яркими шарами встречали гостей ещё на улице. Гостиный зал Центра стал на пару часов концертной площадкой для музыкантов и артистов оригинального жанра. Знаменитые детские песни под аккомпанемент джаз-бэнда исполняли всей большой дружной семьёй. Сам основатель и руководитель Санкт-Петербургского Детского хосписа Александр Ткаченко был за ударной установкой. Все желающие могли поближе познакомиться с обитателями контактного зоопарка, который также приехал в гости. Аниматоры, игры на любой вкус – инклюзивное пространство объединило всех: сотрудников, волонтёров, детей и их семьи.

«Санкт-Петербургский Детский хоспис предложил пример решения актуальной проблемы – социальной передышки для родителей детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В клиниках нет условий для проживания родителей вместе с детьми. В паллиативном Центре родители могут получить духовную и психологическую поддержку. Проживание, питание и социальная помощь предоставляются бесплатно. Мы надеемся, что наш опыт может послужить примером для подражания в других регионах», сказали в хосписе.