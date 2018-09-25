Создатели Instagram объявили о своем уходе из компании

Создавшие восемь лет назад Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили о своем уходе из компании. Руководство Facebook, а также другие партнеры по приложению уведомлены о кадровом решении коллег.

Как сообщило 24 сентября издание The New York Times, информация об уходе двух сооснователей приложения уже обнародована в официальном блоге Instagram. Кевин Систром является исполнительным директором компании, Майк Кригер координирует техническую сторону проекта. Чем они планируют заниматься дальше, неизвестно.

Instagram появился в 2010 году как сервис по обмену фотографиями, который, набрав почти миллиард подписчиков, превратился в социальную сеть. Через два года за $1 млрд соцсеть купила компания Facebook.

Напомним, летом 2018 года крупнейшие мировые соцсети Facebook и Twitter впервые признали серьезное падение аудитории и спрогнозировали снижение темпов роста выручки. Американский фондовый рынок ответил рекордным обвалом за всю историю этого сектора. Возможно, решение Систрома и Кригера связано с этим кризисом.