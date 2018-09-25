Отопление в квартирах петербуржцев может появиться в конце недели. Синоптики обещают похолодание

Отопительный сезон в Петербурге может начаться в конце текущей недели. Об этом на заседании правительства города 25 сентября сообщил председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук.

«По закону отопительный сезон начинается, если на улице средняя температура воздуха плюс 8 и ниже градусов или произошло резкое похолодание», – отметил чиновник.

По его словам, исходя из прогнозов синоптиков, к концу недели энергетики начнут поставку тепла в дома петербуржцев.

Бондарчук добавил, что все теплоэнергетические компании готовы к началу отопительного сезона, кроме подведомственных Министерству обороны. Например, до сих пор не завершена реконструкция участка теплосети на Саперной улице в городе Пушкине. Также структуры Министерства обороны задолжали поставщикам более 3 млрд рублей.

По данным председателя жилищного комитета Валерия Шияна, к отопительному сезону готовы 100 процентов домов в Петербурге.

Напомним, что 24 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание школ и детских садов.