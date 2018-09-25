Олимпиада-2026 может частично пройти в Сочи. Турция заявила, что строить санную трассу слишком дорого

Часть зимних Олимпийских игр 2026 года, на которые претендует турецкий город Эрзурум, может пройти в Сочи. Об этом 25 сентября заявил губернатор турецкой провинции Сейфеттин Азизоглу в ходе встречи с послом России Алексеем Ерховым.

«Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады, – цитирует Азизоглу Inside the Games со ссылкой на турецкую газету Hurriyet. – Задумываемся о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. Там есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас слишком дорого, поэтому мы можем принять соревнования вместе».

Речь идет о соревнованиях по бобслею, скелетону и санному спорту. Санно-бобслейная трасса «Санки» в Сочи является самой близкой к Эрзуруму.

Помимо Эрзурума на проведение Олимпиады-2026 претендуют также Стокгольм (Швеция), Калгари (Канада) и Милан (Италия). Окончательное решение будет принято в сентябре 2019 года на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Милане.

Напомним, Олимпиада в Сочи проходила в 2014 году. Строительство санно-бобслейной трассы «Санки» обошлось в 7,9 млрд руб.