«Коммерсантъ»: Медведев обсудит принцип сетевой нейтральности из законопроекта Совфеда на специальном совещании

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не смог обозначить свою позицию по законопроекту о закреплении принципа сетевой нейтральности. Предложение внесли сенаторы, операторы «большой четверки» категорически против.

Как сообщает 25 сентября «Коммерсантъ», обсуждать вопрос запрета провайдерам замедлять интернет-трафик или отдавать предпочтение некоторым сайтам, премьер-министр хочет на специальном совещании. Свои предложения до 5 октября должны представить Минкомсвязи, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба. По данным издания, предварительная резолюция для будущей встречи уже известна – министры и антимонопольщики существующее регулирование считают достаточным. Медведев же отметил, что вопрос «сложный и важный».

Законопроект был внесен советом по развитию цифровой экономики Совфеда в августе. В настоящее время принцип сетевой нейтральности закреплен в базовом документе ФАС. Он допускает искусственное управление трафиком в аварийных ситуациях и при перегрузках, а также в целях предотвращения кибератак или хищения персональных данных.

Операторы на предложение отреагировали категорично и выступили за полную отмену этого принципа. В противном случае, считают в «Союзе LTE», развитие сети 5G будет затруднено.