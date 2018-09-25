«Он системный товарищ». Правительству представили нового главного федерального инспектора

Справка:

Главный федеральный инспектор осуществляет следующие функции:

контролирует исполнение в субъектах РФ указов, распоряжений и иных решений президента;

участвует в организации контроля за исполнением в субъекте РФ федеральных законов и за реализацией федеральных программ;

вносит полномочному представителю предложения о совершенствовании контрольной деятельности в субъекте РФ;

взаимодействует с контрольным департаментом, а также с прокуратурой и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, находящимися на территории субъекта Российской Федерации, при организации проверок исполнения в субъекте федеральных законов, указов, распоряжений президента;

участвует в работе органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.