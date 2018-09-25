«Он системный товарищ». Правительству представили нового главного федерального инспектора
В Смольном представили нового главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу Афанасия Киселева. На заседании городского правительства 25 сентября чиновников с ним познакомила заместитель полномочного представителя президента по Северо-Западу Любовь Совершаева.
«Он человек не чужой для города, работал в органах прокуратуры. Хорошо знает город, чувствует Санкт-Петербург. Он – системный товарищ», – заметила она.
Афанасий Киселев ранее занимал пост главного федерального инспектора по Брянской и Орловской областям. Является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета.
Бывший главный федеральный инспектор Виктор Миненко назначен председателем петербургской избирательной комиссии.
Справка:
Главный федеральный инспектор осуществляет следующие функции:
контролирует исполнение в субъектах РФ указов, распоряжений и иных решений президента;
участвует в организации контроля за исполнением в субъекте РФ федеральных законов и за реализацией федеральных программ;
вносит полномочному представителю предложения о совершенствовании контрольной деятельности в субъекте РФ;
взаимодействует с контрольным департаментом, а также с прокуратурой и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, находящимися на территории субъекта Российской Федерации, при организации проверок исполнения в субъекте федеральных законов, указов, распоряжений президента;
участвует в работе органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.