В России привыкают судить за «лайки и репосты». За последние три года число уголовных дел выросло почти в пять раз

Число уголовных дел об экстремизме в социальных сетях за последние три года выросло почти в пять раз. Об этом рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев 25 сентября, пояснив необходимость специального постановления по судебной практике по «лайкам и репостам».

По его словам, по сравнению с другими категориями таких уголовных дел немного, но динамика очевидна. «Было больше сотни два года назад, сейчас 500. Нас это обеспокоило, мы провели аналитическую работу и приняли такое постановление», — цитирует Лебедева РБК со ссылкой на РИА Новости.

Он объяснил, что постановление пленума ВС направлено на ранее рассмотрение вопроса состава преступления в том или ином деле, чтобы избежать расследования и суда.

«Если нет прямого умысла на совершение преступления по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». — РБК), дела чтобы прекращались и не направлялись в суд, и не велось по нему бессмысленное расследование», — отметил Лебедев.

20 сентября, пленум ВС внес изменения в постановление о судебной практике по делам об экстремизме в соцсетях. Высший судебный орган рекомендовал при вынесении вердиктов учитывать контекст публикаций и напомнил о конституционном праве граждан делиться информацией.

Также ВС уверен: принимая решение, суд должен проверять наличие «не только повода, но и основания для возбуждения уголовного дела». Речь идет о том, что «разжигающий» материал надо рассматривать лишь в контексте и анализировать, а хотел ли автор «разжигать».

Кроме того, судам предлагают оценивать размер и состав аудитории, которая может увидеть спорный репост.