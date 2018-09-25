У петербургского производителя тушенки украли миллион из «Лексуса». Расстроенному бизнесмену пришлось менять кардиостимулятор

Отлучившись буквально на 15 минут, петербургский предприниматель увидел свой «Лексус» с дырой вместо стекла. Из салона исчез чемодан с миллионом рублей и пистолетом.

По данным «Фонтанки», в полицию 69-летний директор мясоперерабатывающего завода обратился к девяти часам вечера 24 сентября. Он рассказал, что от припаркованной возле ТРК «Южный полюс» на Пражской улице иномарки отошел на 15 минут. Вернувшись, к пяти часам вечера, он обнаружил дыру вместо стекла на одной из задних дверей, через которую исчез чемодан. В последнем лежали миллион рублей и газовый пистолет. Деньги были предназначены для оплаты заказанных бизнесменом продуктов на завод по производству тушенки. Неоперативное обращение в полицию предприниматель объяснил тем, что ему пришлось ехать в больницу — менять кардиостимулятор.