Одеться и обуться в России станет дороже. Участники рынка готовятся к повышению цен на 5-20 процентов

В России цены на одежду и обувь могут вырасти на 5-20 процентов в 2019 году. Участники рынка указывают на грядущее повышение НДС до 20 процентов, а также ослабление курса рубля, пишет 25 сентября РБК.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс объяснила, что цены на одежду и обувь обычно поднимаются не так быстро, как стоимость продуктов питания, бренды стараются отложить повышение цен, чтобы сохранить клиентов.

«Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, «оттягивают» момент переоценки товара и стараются максимально „завуалировать« рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году», — сказала Лебсак-Клейманс. По ее оценкам, речь может идти о повышении на 5-10% в бюджетном сегменте и на 10-20% — в премиальном.

По словам президента BAON Ильи Яроленко, из-за ослабления курса рубля и роста НДС поднимется себестоимость коллекций. Цены, по его словам, вырастут на 5-10%.

«Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен», — сказал Ярошенко. Он добавил, что у «запаса прочности» компаний есть лимит, и в 2019 году розничные цены «могут подняться так же, как и валюта».

Как объяснил генеральный директор дистрибьютора BNS Group Денис Богатырев, главная проблема для импортеров — нестабильность курса рубля. Контракты на поставки заключают в евро, а товар продают в рублях, поэтому при ослаблении курса российской валюты в магазинах поднимаются цены. По словам Богатырева, единственный способ компаний снизить траты при резком падении курса — сократить объем закупок.