За убийство петербургского экспедитора задержаны двое. Расправу с молотком устроили из-за женщины

Сотрудники уголовного розыска и полиции Всеволожского района Ленобласти раскрыли убийство петербургского экспедитора, чье тело нашли в лесу с пакетом на голове. Как выяснилось, убийца и жертва хорошо друг друга знали, а мотивом стала банальная ревность.

По данным «Фонтанки», 24 сентября в Петербурге были задержаны двое: 47-летний слесарь завода ООО «Завод лабораторной продукции «Фрейм» и 29-летний байкер, официально безработный. Первый, по версии следствия, позвонил экспедитору и предложил «халтуру» – перевезти два мотоцикла. Второй, как полагают силовики, встречал на оговоренном месте будущую жертву с молотком в руках. Его и пустил в ход, раскроив череп 26-летнему сопернику. Причиной же расправы стала женщина — та самая, что заявила в полицию, когда ее сожитель пропал по дороге в Ленобласть. Как оказалось, некоторое время назад студентка фельдшерского колледжа ушла от одного товарища по мотосообществу к другому, и обиженный простить не смог.

Как говорят, чтобы отвести от себя подозрения, задержанный за убийство принимал активное участие в поисковых мероприятиях в лесу, и тело, прикрытое лапником, с пакетом на голове, нашли не без его участия.

Напомним, об убийстве мотоциклиста, работающего экспедитором, «Фонтанка» рассказывала 21 сентября. Мужчина 26 лет пропал по дороге из Петербурга в Приозерский район. Его служебный микроавтобус нашли на стоянке — с разбросанными по салону деньгами и пятнами крови повсюду. Само тело удалось обнаружить в лесу спустя половину суток.