Почти «Крестный отец». В Москве второму за месяц муниципальному депутату подкинули свиную голову

Свиную голову с воткнутым ножом обнаружила под дверью своей квартиры муниципальный депутат московского района Измайлово Надежда Загордан. Вторую голову подкинули под дверь квартиры ее матери, написала Загордан в своем Facebook 25 сентября.

«Мои родные — в ужасе от происходящего», — прокомментировала депутат, но не уточнила, обратилась ли в правоохранительные органы в связи с инцидентом. На кадрах опубликованной Загордан видеозаписи видно, что ножом к свиной голове прикреплена записка, но ее содержание она не раскрывает.

Загордан отметила, что сейчас занимается предполагаемыми нарушениями на 250 миллионов рублей при строительстве на Измайловском проспекте и напомнила, что она и еще три муниципальных депутата выразили недоверие главе района.

Загордан отметила, что летом ее машину залили бесцветной жидкостью. По ее словам депутата, это была кислота, а инцидент произошел через день после встречи с главой управы, на которой обсуждали предполагаемое завышение смет при благоустройстве района.

11 сентября свиную голову подкинули в салон автомобиля муниципального депутата округа Печатники Виталия Третьюхина, сообщали столичные СМИ,

Отметим, что в Европе головы свиней своим жертвам подкидывает ндрангета – калабрийская мафия, действующая на севере Италии. Подброшенная голова лошади стала одним из самых известных эпизодов криминальной саги «Крестный отец».