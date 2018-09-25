В ДГБ №5 спасают двух девочек после отравления клофелином и витаминами

Врачи детской городской больницы №5 Петербурга оказывают помощь сразу двум юным пациенткам, поступившим с отравлением лекарствами. Одну девочку клофелином напоила мать, вторая съела три упаковки витаминов сама.

По данным «Фонтанки», девочку трех лет в больницу привезли утром 24 сентября в тяжелом состоянии из квартиры на проспекте Славы. 34-летняя мать призналась, что тремя часами ранее по ошибке дала дочери клофелин — сердечно-сосудистый препарат. К вечеру состояние ребенка стабилизировалось, опасности для жизни нет.

Вчера же в стационар с улицы Есенина привезли 7-летнюю пациентку. Она, оказавшись вне поля зрения родителей, употребила 30 таблеток супрадина. Возможно, шипучие витамины, растворенные в воде, показались ребенку похожими на газировку. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.