Рабочего на стройке в Веселом Поселке придавило крюком от крана

Часть строительного крана упала на мужчину вечером 24 сентября в Невском районе Петербурга. Металлическим крюком его придавило насмерть.

Как стало известно «Фонтанке», на стройплощадку к 8 дому по улице Дыбенко медики и полиция приехали около десяти часов вечера в понедельник, 24 сентября. Рабочего из Таджикистана 25 лет с пробитой головой нашел электрик. По предварительной информации, молодого человека придавило крепежным крюком строительного крана. Он погиб на месте. В обстоятельствах смерти строителя разбирается Следственный комитет.

Жилой комплекс «Ренессанс» по этому адресу возводит группа компаний AAG.