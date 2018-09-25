Террористы ИГ нацелились на Центральную Азию. Спецслужбы узнали о подготовке опорного пункта в регионе

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» планирует развернуть опорный пункт в Центральной Азии и активизировать свои «спящие ячейки» в регионе. Об этом рассказал глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, передает 25 сентября РБК со ссылкой на ТАСС.

«Мы приняли во внимание оценку исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу «оружие за наркотики», усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы», — сказал Новиков на открытии двухдневного сбора руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

В частности, боевики ИГ пытаются создать опорный пункт в Центральноазиатском регионе, отметил он. По его словам, другой угрозой являются «спящие ячейки», которые террористы уже создали в Центральной Азии.

Опасения в связи с террористической угрозой для региона высказал и вице-премьер Киргизии Жениш Разаков. «Особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки», — сказал он.