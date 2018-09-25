В России продлят программу льготной ипотеки. Кредиты по ставке шесть процентов будут выдавать до 2024 года

В России решили продлить срок действия льготной 6-процентной ставки по ипотеке для семей, в которых родился второй или третий ребенок. Программа включена в национальный проект «Демография» и рассчитана до 2024 года.

Как пишет 25 сентября РБК со ссылкой на РИА Новости, в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что в 2018 году льготных кредитов по ставке в 6 процентов выдали на 2 млрд рублей, в то время, как в бюджете на эти цели заложены 5,9 млрд рублей. В 2019 году эта сумма составит 9,2 млрд рублей, а в 2020 — 11,5 млрд рублей. Отмечается, что к 2024 году планируется в пять раз увеличить число банков, выдающих ипотеку по данной программе.

Идею льготной ставки для семей, в которых второй или третий ребенок родился с января 2018 по 2022 год выдвинул президент России Владимир Путин.