«Ведомости» узнали о планах наказать КПРФ и ЛДПР за победу на выборах. «Они недоговороспособны»

Партии КПРФ и ЛДПР нарушили правила политической игры в ходе выборов и показали свою недоговороспособность, за что могут понести наказание. Об этом 25 сентября газете «Ведомости» рассказал собеседник, близкий к администрации президента.

В ходе губернаторских выборов в нескольких регионах КПРФ и ЛДПР вытеснили «Единую Россию» и превратились в несистемную оппозицию, полагает источник издания, который заметил, что теперь они могут «разделить ее судьбу». Источник отметил, что выигравший выборы в Хабаровском крае либерал-демократ Сергей Фургал обещал не вести избирательную компанию и стать вице-губернатором, но после нарушил свое обещание. А меж тем, как напомнил собеседник «Ведомостей», власти в 2016 году специально под Фургала расчищали округ, чтобы он мог пройти в Госдуму.

«Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», – заявил источник. В качестве ответной меры на самовольные действия, по его словам, может стать отказ в помощи этим двум партиям в прохождении муниципального фильтра в будущем, а также отказ от согласования регионов.

Кандидаты от ЛДПР с большим преимуществом победили на губернаторских выборах в Хабаровском крае и Владимирской области. Кандидат от КПРФ успешно выиграл первый тур выборов в Хакасии, что вынудило действующнго главу региона заранее отказаться от второго тура. В Приморье борьба кандидатов от «Единой России» и КПРФ привела к многочисленным нарушениям и отмене результатов второго тура.