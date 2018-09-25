В Сургуте сотрудники «Пятёрочки» заподозрили в краже подростка и заперли его в холодильнике. СК начал проверку

Работники магазина «Пятёрочка» в Сургуте заперли подростка в камере охлаждения. Видео, снятое мальчиком из холодильника, опубликовала телекомпания «СургутИнформТВ» 24 сентября.

По словам подростка, продавцы заподозрили его в краже, обыскали, а затем отправили в камеру охлаждения. На место вызвали полицию, однако правоохранители фактов кражи не выявили.

По факту инцидента Следственный комитет по Ханты-Мансийскому округу начал проверку. Произошедшее квалифицировано по статье 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).