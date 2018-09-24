Происшествия
В Миссури разбился легкомоторный самолет
В американском штате Миссури в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, при аварии погибли мужчина и его взрослый сын.
Как отмечается, самолет разбился из-за отсутствия подсветки взлетной полосы в одном из аэропортов штата.
При этом в полиции заявили, что невеста одного из погибших пыталась помочь самолету приземлиться, выйдя на взлетную полосу с фонариком.
В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
Источник: Газета.ру