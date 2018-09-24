ЦРУ включило Россию в список «сложных стран»

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел заявила о планах внешней разведки расширить масштабы сбора информации о «сложных странах». Об этом она рассказала в своем первом публичном выступлении, сообщает NBC News.

Как отмечает телеканал, такая формулировка используется ЦРУ, когда речь идет о России, Китае, Иране и Северной Корее. По словам Хаспел, усилия США по борьбе с этими «трудными проблемами» затмевались борьбой с терроризмом.

После ее назначения на должность директора ЦРУ разведка активнее будет инвестировать средства в сбор информации. Хаспел признала, что ЦРУ планирует увеличить число американских разведчиков за границей и уделить особое внимание обучению агентов иностранным языкам.

Директор ЦРУ на вопрос о футбольном мяче, переданном президентом России Владимиром Путиным своему американскому коллеге Дональду Трампу, выразила надежду, что ее «братья» из Секретной службы США сделают рентгеновский снимок этого подарка.

Российский лидер вручил Трампу футбольный мяч во время пресс-конференции в Хельсинки 16 июля. В Белом доме сообщали, что мяч, как и другие подарки президенту США, был проверен на безопасность.