Посольство РФ в Норвегии заявило об антироссийской направленности военных планов Осло

Посольство России в Норвегии считает, что норвежские военные планы имеют антироссийскую направленность. С таким заявлением диппредставительство выступило 24 сентября в Facebook.

Отмечается, что этот вывод сделан российскими дипломатами в связи с недавними высказываниями премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг. "Мы должны учитывать, что Россия или другие страны устроят нам испытание в виде фейковых новостей или кибератак во время осенних учений НАТО", – заявила она в минувший четверг.

"Подобные утверждения являются очередным свидетельством антироссийской направленности военных планов Норвегии – учений Trident Juncture ("Единый трезубец"), подготовки норвежского вклада в ПРО, модернизации военной инфраструктуры в интересах других стран, расширения присутствия американских морпехов <...>. В условиях "замороженного" норвежской стороной диалога по военной линии они крайне негативно сказываются на безопасности всей Северной Европы", – заявили в посольстве. Российское диппредставительство призвало Осло "не забывать о "самоограничениях" на военную деятельность, применявшихся Норвегией, народ которой всегда был и остается заинтересован <...> в сохранении добрососедства с Россией".

Посольство также подчеркнуло право России на ответные действия.