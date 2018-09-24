После месяца несвободы Навального отправили в спецприёмник ещё на 20 суток

На 20 суток арестовал оппозиционера Алексея Навального Симоновский районный суд Москвы. Решение вынесено вечером 24 сентября, пишет «Медиазона».

В ходе судебного заседания выяснилось, что причиной нового разбирательства стало поведение активистов на акции против пенсионной реформы в центре Москвы. В протоколе сообщалось, что «был причинен вред двум сотрудникам полиции», оппозиционеры на улице бросали «мешки со строительным мусором» в патрульную машину полиции, которая позже оказалась поцарапанной.

К массовой публичной акции, по мнению суда, привели анонсы, которые были опубликованы в соцсетях Навального.

Навального задержали на выходе из спецприемника в Москве утром 24 сентября. Он отбыл тридцать суток ареста за участие в акции «Забастовка избирателей». На него составили новый административный протокол по «экзотической» стае (Нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу). На этот раз нарушение касалось митинга против пенсионной реформы, который прошёл 9 сентября.